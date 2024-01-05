МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Литве и Латвии благодаря активному наращиванию поставок удалось подвинуть Бельгию и Чехию в рейтинге крупнейших экспортеров пива в Россию, выяснило РИА Новости, изучив открытые статистические данные за десять месяцев 2022-2023 годов. В Литве призвали отказаться от преподавания в школах на русском языке

Германия — крупнейший поставщик пенного напитка в РФ. Как в 2022, так и в 2023 году на нее пришлось больше трети всего импорта со стороны РФ, причем по сравнению с 2022 годом стране удалось не только нарастить объемы поставок на 32%, до 96 миллионов долларов, но и увеличить свою долю в общем объеме по сравнению с другими странами — на 4,7 процентного пункта.

Сразу за ней расположилась Литва, на которую в 2023 году пришлось чуть более 15% всех поставок — 36,5 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года стране удалось весьма заметно нарастить экспорт: он подскочил сразу в 1,9 раза, и Бельгии прошлось попрощаться со вторым местом в рейтинге, расположившись на четвертом. В 2023 году она увеличила поставки всего на 11%, до 26,6 миллиона долларов.

На третьей позиции оказалась Латвия примерно с той же долей, но с гораздо более заметной динамикой: за отчетный период прибалтийская республика нарастила свои поставки почти вчетверо, до 34,4 миллиона долларов. Благодаря столь заметному росту Чехии пришлось забыть о третьем месте и приземлиться на пятое с объемом поставок в 26,4 миллиона долларов и ростом в те же 11%.

Еще весьма заметно по сравнению с 2022 годом удалось нарастить отгрузки расположившейся на шестом месте Польше: ее поставки выросли вдвое, до 5,3 миллиона долларов. Хорошую динамику, также вдвое, показала Финляндия, увеличившая экспорт почти до 2 миллионов долларов. В рейтинге крупнейших поставщиков пива страна оказалась на девятом месте.