МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Самой "мандариновой" страной за первые девять месяцев 2023 года стала Россия — на нее пришлись более чем 20% мирового импорта этих цитрусовых, или 406 тысяч тонн, в денежном выражении в импорте мандаринов также лидирует Россия, а США заняли второе место, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных и данных, предоставленных агентству "Руспродсоюзом". Раскрыто, какие мандарины в России самые дорогие

Так, в общем объеме мандаринового импорта в мире за девять месяцев прошлого года, который превысил 1,8 миллиона тонн, Россия заняла 21% с 406 тысячами тонн.

При этом второе место по количеству купленных мандаринов с заметным отрывом от России заняли США, на которые пришлось 13% мирового импорта, или 242 тысячи тонн. Далее расположились Великобритания — 8% (или 153 тысячи тонн) и Франция — 7% (или 138 тысяч тонн). Замыкает пятерку стран, больше остальных покупающих мандарины, Германия, которая импортировала 107 тысяч тонн этих цитрусовых (7%).

В денежном выражении Россия и США также стали лидерами по импорту мандаринов, купив их за девять месяцев 2023 года на 421 миллион и 396 миллионов долларов соответственно. При этом РФ за год нарастила объемы на 8,4%, а США — сократили почти на 22%. Третье место досталось Франции, которая ввезла цитрусовых на 240 миллионов долларов, что на 28% больше показателей за девять месяцев 2022 года. В топ-5 любителей мандаринов все также входят Великобритания и Германия, купившие плодов на 203 миллиона долларов (+1,5%) и 196 миллиона долларов (+7,5%) соответственно.

Кроме того, в десятку крупнейших экономик, покупающих мандарины, вошли Индонезия (137 миллионов долларов), Китай и Канада (по 81 миллиону), Польша (74 миллиона) и Гонконг (57 миллионов). Среди них больше всего объемы импорта за год выросли у Гонконга — на 35,4%, а меньше всего у Польши — на 6,1%.