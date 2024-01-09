МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Погодные условия могли препятствовать осуществлению поставок товара транспортными компаниями, что могло привести к возможному кратковременному недостаточному присутствию мяса птицы в отдельно взятых магазинах, отгрузки с предприятий идут стабильно, сообщил журналистам генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. В X5 Group объяснили задержки в поставках охлажденного мяса птицы в регионы

В первую неделю нового года в ряде СМИ сообщалось об отсутствии мяса курицы в некоторых торговых сетях в регионах. Причиной, по словам ритейлеров, были сложности в поставках из-за морозов. Лахтюхов подтвердил эти сложности, обратив внимание на стабильные отгрузки с предприятий.

"Возможное кратковременное недостаточное присутствие в отдельно взятых магазинах связано с погодными условиями, препятствующими бесперебойному осуществлению перевозок транспортными компаниями…. Отгрузки с предприятий осуществляются стабильно, проблем не наблюдаем, — сообщил Лахтюхов, комментируя ситуацию с отгрузками мяса птицы с предприятий.

Он подчеркнул, что в настоящее время производители мяса птица постоянно наращивают производство. "Среднесуточный убой стабильно растет, (в декабре — ред.) к предыдущему месяцу он увеличился более чем на 3%, а превышение показателей августа в ноябре составило почти 10%. Можно отметить стабильную ситуацию в производстве", — сказал он.