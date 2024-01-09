МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В Южной Корее приняли закон, предусматривающий запрет на разведение и убой собак, а также на продажу их мяса для употребления в пищу, сообщает Chosun Ilbo. Корейский ученый назвал главные технологические тренды 2024 года

Документ должен подписать президент страны Юн Сок Ель, после этого через три года он вступит в силу, ранее наказания применяться не будут, пишет издание

Согласно закону, за убийство собаки в перечисленных выше целях вводится наказание до трех лет лишения свободы, либо штраф в размере 30 миллионов корейских вон (22,8 тыс. долларов). За разведение собак и за распространение мяса нарушителю грозит до двух лет лишения свободы или штраф в размере 20 миллионов вон (15,2 тыс. долларов).

По данным издания, фермам по разведению собак, продавцам, занимающимся убоем и поставками мяса собак, а также владельцам ресторанов, использующих такое мясо, необходимо будет связаться с местными властями, оказывающими поддержку бизнесу, вынужденному прекратить работу или сменить его направление.

Отмечается, что запрет на употребление собачьего мяса в пищу в законе отсутствует.

Reuters, со ссылкой на Ассоциацию производителей собачьего мяса сообщил, что нововведения затронут около 3,5 тысячи ферм, выращивающих 1,5 миллиона собак, а также примерно три тысячи ресторанов.