НОВОСИБИРСК, 9 янв — ПРАЙМ. Житель Новосибирска пять раз попытался похитить мандарин из супермаркета "Пятерочка", но был задержан сотрудниками частного агентства безопасности "Гвардия". Аналитики подсчитали, сколько стоит продуктовая корзина "антистресс"

По данным охранников, 8 января в 21.32 (17.32 мск) в супермаркете "Пятерочка", расположенном на улице Ударная, бойцы ГБР-11 задержали мужчину, сумевшего с пятой попытки украсть мандарин.

В течение дня он четыре раза приходил в магазин и пытался стащить новогодний фрукт, но его действия всякий раз пресекались, отмечает агентство.

"На пятый раз воришка смог пересечь линию касс, но его радость длилась недолго — гвардейцы задержали его", — сообщает "Гвардия".

Охранники вернули фрукт на прилавок, провели с мужчиной профилактическую беседу и отпустили. Больше в магазине он не появлялся, уточнили в "Гвардии". О причинах его поступка не сообщается.