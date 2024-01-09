2024-01-09T14:30:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240109/842749891.html
В новосибирской "Пятерочке" рассказали о неудачной краже мандарина
Потребрынок
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Житель Новосибирска пять раз попытался похитить мандарин из супермаркета "Пятерочка", но был задержан сотрудниками частного агентства безопасности "Гвардия". По данным охранников,... ПРАЙМ, 09.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, новосибирск, кража мандарина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НОВОСИБИРСК, 9 янв — ПРАЙМ. Житель Новосибирска пять раз попытался похитить мандарин из супермаркета "Пятерочка", но был задержан сотрудниками частного агентства безопасности "Гвардия".
По данным охранников, 8 января в 21.32 (17.32 мск) в супермаркете "Пятерочка", расположенном на улице Ударная, бойцы ГБР-11 задержали мужчину, сумевшего с пятой попытки украсть мандарин.
В течение дня он четыре раза приходил в магазин и пытался стащить новогодний фрукт, но его действия всякий раз пресекались, отмечает агентство.
"На пятый раз воришка смог пересечь линию касс, но его радость длилась недолго — гвардейцы задержали его", — сообщает "Гвардия".
Охранники вернули фрукт на прилавок, провели с мужчиной профилактическую беседу и отпустили. Больше в магазине он не появлялся, уточнили в "Гвардии". О причинах его поступка не сообщается.