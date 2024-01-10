МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Зарубежные поставки яиц вряд окажут серьезное влияние на рынок, установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток "абсолютно нормальные, справедливые и адекватные", заявила "Парламентской газете" генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева. Россиянам раскрыли самый полезный способ приготовления яиц

"Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта", — заявила Бобылева изданию.

Она пояснила, что на сегодняшний день отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам держится в пределах 95-105 рублей, а все остальное является собственными расходами розничных сетей и неизбежной торговой наценкой.

По мнению Бобылевой, объем завозной продукции очень мал для серьезного влияния на ситуацию на рынке.

"Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут. Кроме того, по имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей", — пояснила она.

"Парламентская газета" напомнила, что в конце декабря в Россию поступило чуть больше 600 тысяч яиц из Азербайджана, а 5 и 8 января — две партии по 318 тысяч яиц каждая из Турции.

Ссылаясь на данные Росстата, издание отметило, что на неделе с 19 по 25 декабря стоимость яиц не только не снизились, но и подросла — в среднем по РФ на 4%, а местами на 5,1-10,2%. Незначительное снижение цен наблюдалось лишь в трех регионах — от 0,1 до 0,3%.

По данным газеты, в торговых сетях яйца в среднем стоят от 130 до 150 рублей за десяток, цены районе 87-90 рублей за десяток также есть, но это скорее исключение, чем правило.