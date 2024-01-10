МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" отметил стабилизацию цен на яйца в стране, заявили РИА Новости в компании. Торговые сети Запорожской области проверят на факты завышения цен на яйца

"Мы видим позитивное изменение: в конце декабря большая часть птицефабрик остановили рост отпускных цен, а некоторые из них начали корректировать свои предложения, предлагая товар по более низкой цене, чем в ноябре — первой половине декабря прошлого года", — рассказали там.

Как отметил ритейлер, в ряде регионов цены на яйцо постепенно снижаются, что свидетельствует о начавшейся стабилизации ситуации. В компании выразили надежду, что эта тенденция в ближайшее время распространится по всей географии сети.

Куриные яйца в России с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции объяснил рост цен несоответствием объемов спроса и производства, а также отсутствием поддержки импортных поставок.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что в начале 2024 года ожидается стабилизация цен на яйца в связи с ростом собственного производства и импортом из дружественных стран, в том числе по нулевой пошлине. В среду Минсельхоз подтвердил эти ожидания: в ближайшее время ведомство ждет снижения цен на куриные яйца в розничной торговле.