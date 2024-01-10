МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз спрогнозировал скорое снижение цен на куриное яйцо в розничной торговле, следует из сообщения министерства. "Магнит" отметил стабилизацию цен на яйца

"Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо. В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях", — говорится в сообщении со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Максима Титова.

Куриные яйца в России с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции объяснил рост цен несоответствием объемов спроса и производства, а также отсутствием поддержки импортных поставок.

Ранее сообщалось, что с 19 декабря по 24 декабря в Россию уже поступило две партии столовых яиц из Азербайджана. Кроме того, ранее в январе в Россельхознадзоре сообщили РИА Новости, что Белоруссия с начала года поставила в РФ 11,7 миллиона штук куриных яиц, вдвое больше, чем год назад за первую декаду января. А в первые дни нового года начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.

Кроме того, первую партию яиц по приемлемым ценам в ближайшее дни ввезет в РФ "Объединенная зерновая компания".

"В настоящее время она проходит оформление и погрузку в одном из портов Турции, ожидаемый срок прибытия партии в порт Новороссийск — 15 января 2024 года", — сообщили в ОЗК.