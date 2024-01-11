МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. На российский рынок в 2024 году может выйти до 20 зарубежных брендов — из Турции, Китая, а также Кореи и Таиланда, сообщила РИА Недвижимость руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева. Эксперты оценили, насколько отечественные бренды смогли заменить западные

"У нас есть большое количество запросов от турецких фешен-брендов, но они в первую очередь хотят протестировать рынок, чтобы понять, стоит ли инвестировать в капитальный ремонт, организацию офиса или поиск УК", — сказала она.

По словам Кермедчиевой, бренды из Турции готовы инвестировать в российский рынок, но им нужно время, чтобы освоиться в новых условия, марки заинтересованы в площадках, с помощью которых они смогут изучить особенности ведения бизнеса и спроса.

"Я в корне не согласна с экспертами, которые считают, что бренды не готовы инвестировать. Дело не в отсутствии желания тратить деньги, а в том, что завоз бренда с успешным итогом занимает два, пять, десять лет. Сейчас у нас порядка семи запросов, в том числе Essinboris, Ecotone, на такие вот инкубационные площадки, которыми могут стать универмаги TrendIsalnd, "Телеграф" и другие. В дальнейшем из таких тестов могут вырасти полноценные магазины", — отметила эксперт, добавив, что среди детских магазинов переговоры ведут Ebebek, Panko, Toyzzshop, Armagan.

По словам Кермедчиевой, еще российским рынком интересуются китайские, корейские и тайские бренды. Она отметила, что "важно открыть хотя бы один бренд", и тогда по опыту азиатских стран за ним последуют и другие.

"Остаются доступными какие-то селективные бренды — Италия, Франция, Испания. Например, испанский Scalpers сейчас начал с теста на оптовых продажах, но вполне может выйти как отдельный магазин уже в 2024 году при наличии позитивных показателей", — также добавила Кермедчиева.

При этом она отметила проблемы в выходе на рынок у арабских фешен-брендов ввиду сезонной специфики и необходимости производить и продавать зимнюю одежду, в чем такие ритейлеры испытывают сложности.