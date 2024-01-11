МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россия не останется без голландских тюльпанов, поставки из Европы не снизились, а держатся на уровне позапрошлого года, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Россиянам рассказали, как вернуть в магазин купленный другим лицом подарок

"Я знаю, что всегда беспокоит грядущая весна, 8 Марта, будут ли у нас цветы, голландские тюльпаны. Так вот, поставки цветов из Европы, из Нидерландов не упали – они остаются на уровне 2022 года, работают привычные логистические маршруты", — сказала она и добавила, что отечественное производство демонстрирует рост.

По ее словам, с 2016 года в России объем производства срезанных цветов и бутонов вырос практически в два раза.

В марте 2023 года ФТС России отчитывалась, что объемы поставок срезанных цветов в Россию в преддверии 8 Марта выросли почти вдвое. При этом в основном в Россию привозят розы, хризантемы, гвоздики и тюльпаны, основные поставщики — Нидерланды, Эквадор и Кения.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 12 января в 10.00 мск.