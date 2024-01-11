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2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240111/842766532.html
Абрамченко рассказала о поставках голландских тюльпанов в Россию
Потребрынок
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Россия не останется без голландских тюльпанов, поставки из Европы не снизились, а держатся на уровне позапрошлого года, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория... ПРАЙМ, 11.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, виктория абрамченко, импорт тюльпанов, 8 марта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россия не останется без голландских тюльпанов, поставки из Европы не снизились, а держатся на уровне позапрошлого года, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Я знаю, что всегда беспокоит грядущая весна, 8 Марта, будут ли у нас цветы, голландские тюльпаны. Так вот, поставки цветов из Европы, из Нидерландов не упали – они остаются на уровне 2022 года, работают привычные логистические маршруты", — сказала она и добавила, что отечественное производство демонстрирует рост.
По ее словам, с 2016 года в России объем производства срезанных цветов и бутонов вырос практически в два раза.
В марте 2023 года ФТС России отчитывалась, что объемы поставок срезанных цветов в Россию в преддверии 8 Марта выросли почти вдвое. При этом в основном в Россию привозят розы, хризантемы, гвоздики и тюльпаны, основные поставщики — Нидерланды, Эквадор и Кения.
Полный текст интервью читайте на ria.ru 12 января в 10.00 мск.