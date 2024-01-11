Путин: резко повышать ввозную пошлину на рыбу опасно, надо подумать над вопросом
ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. Резкое повышение ввозной пошлины на рыбную продукцию опасно, так как могут подняться цены, нужно думать, как обеспечить прилавки магазинов российской рыбой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с бизнесом Дальневосточного федерального округа.
"Просто резко повышать ввозную пошлину — это опасно, потому что цены могут на внутреннем рынке подскочить", — сказал он.
Глава государства отметил, что власти держат низкую пошлину на ввоз импортной продукции, чтобы не расходовать средства бюджета на субсидирование перевозок и обеспечить прилавки рыбной продукцией.
"Но вы правы все равно. Мы же ввели субсидии на перевоз минтая. Лососевая путина была хорошей, насколько я понимаю. Поэтому вы правы в том смысле, что нужно, безусловно, все равно думать на тему о том, как своей собственной продукцией, рыбной продукцией обеспечить прилавки наших магазинов", — заявил президент РФ.
Он также отметил, что в страну из-за рубежа поставляют искусственно выращенную рыбу, "а это совсем другое качество продуктов".
"Вы правы. Обязательно посчитаем. И Минсельхоз попрошу это сделать, и Минэкономразвития. Всё посмотрим обязательно. Но просто здесь нельзя допустить неверных шагов", — подчеркнул Путин.
https://1prime.ru/consumer_markets/20240111/842767710.html