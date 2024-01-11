ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. Резкое повышение ввозной пошлины на рыбную продукцию опасно, так как могут подняться цены, нужно думать, как обеспечить прилавки магазинов российской рыбой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с бизнесом Дальневосточного федерального округа. В Совфеде не исключили отмену ограничений на поставки рыбы из Японии

"Просто резко повышать ввозную пошлину — это опасно, потому что цены могут на внутреннем рынке подскочить", — сказал он.

Глава государства отметил, что власти держат низкую пошлину на ввоз импортной продукции, чтобы не расходовать средства бюджета на субсидирование перевозок и обеспечить прилавки рыбной продукцией.

"Но вы правы все равно. Мы же ввели субсидии на перевоз минтая. Лососевая путина была хорошей, насколько я понимаю. Поэтому вы правы в том смысле, что нужно, безусловно, все равно думать на тему о том, как своей собственной продукцией, рыбной продукцией обеспечить прилавки наших магазинов", — заявил президент РФ.

Он также отметил, что в страну из-за рубежа поставляют искусственно выращенную рыбу, "а это совсем другое качество продуктов".

"Вы правы. Обязательно посчитаем. И Минсельхоз попрошу это сделать, и Минэкономразвития. Всё посмотрим обязательно. Но просто здесь нельзя допустить неверных шагов", — подчеркнул Путин.