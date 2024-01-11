МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Судившийся с Россией за использование собственного бренда итальянский производитель алкоголя Campari Group намерен завезти в страну новый алкогольный напиток, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на данные Росаккредитации. Эксперт рассказал, чем алкоголь опасен для смартфонов

По данным издания, ООО "Кампари Рус" в декабре выдали декларацию о соответствии на аперитив Sarti Rosa с фруктовым вкусом. Крепость производимого в Италии напитка составляет 14 градусов. В 2023 году эту марку запустили в продажу в Германии. Отмечается, что по сравнению с другим популярным аперитивом Campari Group Aperol, Sarti Rosa стоит дороже — 17,99 против 14,49 евро за бутылку объемом 0,7 литра.

После начала специальной военной операции на Украине Campari Group, в отличие от многих других мировых производителей алкоголя, продолжила работу в России, но при этом приостановила инвестиции в страну и развитие в ней бизнеса. Ссылаясь на участников рынка "Коммерсант" сообщает, что за 11 месяцев прошлого года компания ввезла в РФ объем алкоголя, сопоставимый с 2022годом (7,01 против 7,09 миллиона литров), а также существенно превысила результат 2021 года, когда поставки достигли 6,24 миллиона литров.