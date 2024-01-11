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https://1prime.ru/consumer_markets/20240111/842767966.html
Campari Group начнет продавать в России новый алкоголь, пишут СМИ
Потребрынок
Новости
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Судившийся с Россией за использование собственного бренда итальянский производитель алкоголя Campari Group намерен завезти в страну новый алкогольный напиток, сообщает... ПРАЙМ, 11.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, спиртные напитки, campari group, aperol
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Судившийся с Россией за использование собственного бренда итальянский производитель алкоголя Campari Group намерен завезти в страну новый алкогольный напиток, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на данные Росаккредитации.
По данным издания, ООО "Кампари Рус" в декабре выдали декларацию о соответствии на аперитив Sarti Rosa с фруктовым вкусом. Крепость производимого в Италии напитка составляет 14 градусов. В 2023 году эту марку запустили в продажу в Германии. Отмечается, что по сравнению с другим популярным аперитивом Campari Group Aperol, Sarti Rosa стоит дороже — 17,99 против 14,49 евро за бутылку объемом 0,7 литра.
После начала специальной военной операции на Украине Campari Group, в отличие от многих других мировых производителей алкоголя, продолжила работу в России, но при этом приостановила инвестиции в страну и развитие в ней бизнеса. Ссылаясь на участников рынка "Коммерсант" сообщает, что за 11 месяцев прошлого года компания ввезла в РФ объем алкоголя, сопоставимый с 2022годом (7,01 против 7,09 миллиона литров), а также существенно превысила результат 2021 года, когда поставки достигли 6,24 миллиона литров.