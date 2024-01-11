МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Продукты из сверчков и насекомых лучше использовать, чтобы кормить рыб, а не Россию, заявила вице-премьер страны Виктория Абрамченко. Депутаты КПРФ требуют отмены разрешения "изготовления муки из мух"

Зампредседателя правительства 11 января дала интервью РИА Новости. ей задали вопрос, в том числе, о развитии производства альтернативных продуктов питания.

"Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить. Западные страны в погоне за снижением выбросов метана не поддерживают производителей мяса крупного рогатого скота, поэтому занялись поиском его альтернативы. Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы", — подчеркнула Абрамченко.

При этом она отметила, что Россия намерена обеспечивать себя здоровым питанием с качественными зерновыми и бобовыми культурами. По словам вице-премьера, ряд производителей готов выпускать "питание будущего" из сельхозкультур.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 12 января в 10.00 мск.