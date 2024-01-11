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https://1prime.ru/consumer_markets/20240111/842768371.html
Россиян не нужно кормить едой из личинок, заявила Абрамченко
Потребрынок
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Продукты из сверчков и насекомых лучше использовать, чтобы кормить рыб, а не Россию, заявила вице-премьер страны Виктория Абрамченко. Зампредседателя правительства 11 января дала... ПРАЙМ, 11.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, виктория абрамченко, насекомые
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Продукты из сверчков и насекомых лучше использовать, чтобы кормить рыб, а не Россию, заявила вице-премьер страны Виктория Абрамченко.
Зампредседателя правительства 11 января дала интервью РИА Новости. ей задали вопрос, в том числе, о развитии производства альтернативных продуктов питания.
"Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить. Западные страны в погоне за снижением выбросов метана не поддерживают производителей мяса крупного рогатого скота, поэтому занялись поиском его альтернативы. Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы", — подчеркнула Абрамченко.
При этом она отметила, что Россия намерена обеспечивать себя здоровым питанием с качественными зерновыми и бобовыми культурами. По словам вице-премьера, ряд производителей готов выпускать "питание будущего" из сельхозкультур.
Полный текст интервью читайте на ria.ru 12 января в 10.00 мск.