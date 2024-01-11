МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор не фиксирует каких-либо проблем с поставками фруктов из Эквадора в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Россия снимает ограничение на авиаперелеты в Эквадор

"Россельхознадзор не фиксирует сложности с поставками фруктов из Эквадора в Россию", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что основными импортируемыми фруктами из Эквадора в Россию являются бананы и ананасы: в частности, в 2023 году поставлено 1,3 миллиона тонн бананов и 723 тонны ананасов.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд накануне установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны.