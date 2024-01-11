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В России не зафиксировали проблем с поставками фруктов из Эквадора
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Россельхознадзор не фиксирует каких-либо проблем с поставками фруктов из Эквадора в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Россельхознадзор не фиксирует сложности... ПРАЙМ, 11.01.2024
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, эквадор, фрукты, россельхознадзор
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор не фиксирует каких-либо проблем с поставками фруктов из Эквадора в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Россельхознадзор не фиксирует сложности с поставками фруктов из Эквадора в Россию", — сказали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что основными импортируемыми фруктами из Эквадора в Россию являются бананы и ананасы: в частности, в 2023 году поставлено 1,3 миллиона тонн бананов и 723 тонны ананасов.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд накануне установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны.