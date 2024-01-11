МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Крупные поставщики предупредили о повышении цен на продукцию в первые два месяца 2024 года, лидерами подорожания станут сладости, чай, кофе, сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на участников розничного рынка. В "Газпром нефти" зафиксировали рост потребления кофе на ее заправках

Так, компания "Орими Трэйд" сообщала об увеличении стоимости чая и кофе на 5 — 12 процентов с 1 февраля. Причиной такого решения поставщик назвал "высокие темпы роста цен на сырье в сочетании с растущими производственными, логистическими и финансовыми издержками". Согласно данным, приведенным "Орими Трэйд", в октябре прошлого года стоимость зерен сорта арабика на биржах достигла 4,298 тысячи долларов за тонну, робусты — до 2,9 тысячи долларов, а цены на цейлонский чай поднялись до 13 тысяч долларов за тонну. Кроме того, добавили в компании, в 2023 году также выросли тарифы на автомобильные перевозки, примерно на четверть.

"Из-за повышения ключевой ставки Банка России до 16% растут издержки на финансирование оборотного капитала компании, цены на локальные услуги и таро-фасовочные материалы", — добавила "Орими Трэйд".

На те же причины ссылается компания "Якобс", которая с февраля поднимет цены на чай и кофе на 6-16 процентов.

Кондитерская компания "Любимый Край", добавляет "Фонтанка", 29 января проиндексирует цены от 6,5 процента до 14,5 процента на фоне подорожания какао-бобов (40 процентов), упаковочных материалов (12 процентов), логистики (30 процентов) и рабочей силы (25 процентов).

Упаковка, ингредиенты. логистика и затраты на производство стали причинами повышения стоимости молочной продукции. Например, "Экомилк" увеличит цены на молоко, кефир, йогурт на 5 — 10 процентов.

Подорожания не избежала даже вода. Как отмечают ретейлеры, такие марки, как "Боржоми", "Эдельвейс" и "Святой источник" проиндексировали цены еще в конце прошлого года.