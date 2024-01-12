МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Больше четверти россиян согласны с тем, что "чем дороже алкоголь, тем он качественнее", однако стоимость, в частности вина, не является абсолютным показателем, поскольку складывается из ряда различных факторов, следует из данных крупнейшего импортера итальянских вин в России Simple Group, имеющихся у РИА Новости. Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина, сообщили СМИ

Отмечается, что, согласно исследованию компании, в котором приняли участие 5 тысяч мужчин и женщин старше 18 лет, 29% россиян разделяют мнение о том, что "чем дороже алкоголь, тем он качественнее". При этом этот стереотип больше характерен для респондентов в возрасте 18-34 лет.

"Цена — это весьма косвенное мерило качества вина. Она складывается из множества факторов: и экономических (затрат на виноградник и производство, логистики, масштабов), и, скажем так, – репутационных (имиджа винодельческой зоны, производителя). Профессионалы винного рынка зачастую рассуждают о вине, принимая во внимание все параметры, поэтому рекомендуем обращать внимание на те бутылки, которые эксперты характеризуют как "правильное соотношение цены и качества", — заявила эксперт компании Александра Рощина.

При этом наибольшая доля респондентов (60%) верят в стереотип о выборе вина: "красное вино – к мясу, белое – к рыбе". "Стереотип, в который верят большинство опрошенных, не совсем точен. Красное вино может идеально подходить к рыбе, а белое — к мясу. Например, легкое белое мясо (курица/индейка) можно сочетать с насыщенными белыми винами, а плотную рыбу вроде тунца — с легкими и кислотными красными", — объяснила она.

Также 51% согласны с достаточно популярным стереотипом: "белое вино делается из белого винограда, а красное – из красного". Однако, по словам эксперта, красные вина можно сделать только из красных сортов винограда, а белые — и из белых, и из красных. А 43% верят в стереотип том, что "крышка вместо пробки – признак дешевого вина". Рощина подчеркнула, что по винтовой крышке определить стоимость вина невозможно – сегодня под такой пробкой можно увидеть как вина из масс-маркета, так и коллекционные дорогие образцы вроде немецкого рислинга с лучших виноградников.

В свою очередь с утверждением о том, что вкус вина зависит от бокала, верят лишь 20% россиян. "Определенная форма и объем помогают раскрыть ароматику, изменить вкусовую структуру вина, например, смягчить танины в красном и сделать его более мягким и бархатистым. Однако ни один бокал в мире кардинально не сможет изменить к лучшему простое, базовое вино", — заключила эксперт.