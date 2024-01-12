МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Минпромторг России разработал проект эксперимента по маркировке электронными средствами идентификации рыбных консервов, он проходит регламентные процедуры, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии начнется с 15 января

"В части маркировки рыбных консервов отмечаем, что соответствующий проект постановления правительства РФ о проведении эксперимента разработан Минпромторгом России и проходит регламентные процедуры", — заявили там.

При этом в ведомстве заявили, что эксперимент носит добровольный характер и не повлечет дополнительных затрат со стороны его участников, поскольку коды маркировки и оборудование для нанесения средств идентификации на время тестов предоставляются оператором системы маркировки "Честный знак" — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) на безвозмездной основе.

В свою очередь в ЦРПТ со ссылкой на данные НИФИ Минфина сообщили о том, что доля незаконного оборота на рынке консервов составляет 11,5%. "Именно разросшийся нелегальный рынок консервов и некоторой бакалейной продукции стал основанием для проведения добровольного эксперимента. Мы готовы провести эксперимент по маркировке консервов и технически, и технологически, если будут приняты соответствующие решения", — добавила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Ранее в ноябре Минпромторг предлагал провести эксперимент по такой маркировке консервов и отдельных видов бакалейной продукции с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года, однако в указанные даты он не состоялся.