МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор в ходе проверок сталкивается с фальсификатом рыбной консервированной продукции и не против необходимости введения маркировки рыбных консервов обязательными электронными средствами идентификации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Путин предостерег от резкого повышения ввозной пошлины на рыбную продукцию

Ранее в пятницу в пресс-службе Минпромторга РФ агентству сообщили, что министерство разработало проект эксперимента по маркировке электронными средствами идентификации рыбных консервов, и он проходит регламентные процедуры. В свою очередь в операторе такой маркировки, Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) со ссылкой на данные НИФИ Минфина сообщили о том, что доля незаконного оборота на рынке консервов составляет 11,5%.

"Россельхознадзор не возражает относительно необходимости введения маркировки рыбных консервов", — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в прошлом году службой выявлен ряд случаев производства рыбной консервированной продукции с использованием в качестве сырья видов рыбы, отличных от указываемых в названии, и во всех случаях Россельхознадзором приняты меры в рамках его компетенции.

"В большинстве случаев сырье для консервов имело полную прослеживаемость, а подмена зоологического вида являлась нарушением технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/2011, надзор за соблюдением которого входит в компетенцию Роспотребнадзора", — пояснили в пресс-службе.

Самой службой в прошлом году были отобраны и исследованы 685 проб рыбных консервов и пресервов, из которых 75 проб не соответствовали требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС): в пресс-службе уточнили, что наибольшее количество выявленных несоответствий (70 проб) приходится на фальсификацию сырьевого состава продукции.