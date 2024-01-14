МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании. Пожар на складе Wildberries стал крупнейшим среди российского ритейла

"Как мы обещали ранее, все продавцы, чьи товары пострадали, получат компенсацию. … Нам потребуется некоторое время, чтобы завершить оценку ущерба. Уже с 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями. Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января", — заявили там.

Отмечается, что для установления точной суммы компенсации площадка сверяет данные электронных учетных систем и проводит осмотр склада после допуска МЧС.

При этом пострадавшие товары не попадут к покупателям.Утром 13 января пренадлежащее Wildberries складское помещение в Шушарах Пушкинского района в Санкт-Петербурге произошло крупое возгорание. Площадь пожара достигла 70 тысяч квадратных метров, ему был присвоен повышенный ранг №2. Пострадавших нет.

В компании сообщили, что продавцы маркетплейса получат компенсацию за поврежденные при пожаре товары, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.