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2024-01-14T09:16:02+03:00
2024-01-14T09:16:02+03:00
2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240114/842793014.html
Wildberries начнет выплачивать компенсации продавцам с 15 января
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Маркетплейс Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании. "Как мы... ПРАЙМ, 14.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании.
"Как мы обещали ранее, все продавцы, чьи товары пострадали, получат компенсацию. … Нам потребуется некоторое время, чтобы завершить оценку ущерба. Уже с 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями. Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января", — заявили там.
Отмечается, что для установления точной суммы компенсации площадка сверяет данные электронных учетных систем и проводит осмотр склада после допуска МЧС.
При этом пострадавшие товары не попадут к покупателям.Утром 13 января пренадлежащее Wildberries складское помещение в Шушарах Пушкинского района в Санкт-Петербурге произошло крупое возгорание. Площадь пожара достигла 70 тысяч квадратных метров, ему был присвоен повышенный ранг №2. Пострадавших нет.
В компании сообщили, что продавцы маркетплейса получат компенсацию за поврежденные при пожаре товары, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.