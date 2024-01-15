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2024
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Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада
Потребрынок
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Wildberries продолжает искать 16 человек, работавших на складе в петербургских Шушарах 13 января, сообщается в Telegram-канале компании. Вечером воскресенья в компании сообщали... ПРАЙМ, 15.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, wildberries, пожар, санкт-петербург
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Wildberries продолжает искать 16 человек, работавших на складе в петербургских Шушарах 13 января, сообщается в Telegram-канале компании.
Вечером воскресенья в компании сообщали РИА Новости, что на тот момент не могли дозвониться до 54 человек, которые присутствовали на складе во время пожара. В компании поясняли, что некоторые из этих людей оставили личные вещи, включая телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть его.
"На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек", — говорится в сообщении.
Утром в субботу ГУ МЧС по Петербургу сообщало о пожаре на площади 1 тысяча квадратных метров на складах в Пушкинском районе города. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее МЧС сообщило, что площадь пожара выросла до 70 тысяч "квадратов". В экстренных службах РИА Новости сообщали, что также произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. Уже в воскресенье днем МЧС объявило, что открытое горение на складе ликвидировано.