МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Wildberries продолжает искать 16 человек, работавших на складе в петербургских Шушарах 13 января, сообщается в Telegram-канале компании. Wildberries начнет выплачивать компенсации продавцам с 15 января

Вечером воскресенья в компании сообщали РИА Новости, что на тот момент не могли дозвониться до 54 человек, которые присутствовали на складе во время пожара. В компании поясняли, что некоторые из этих людей оставили личные вещи, включая телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть его.

"На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек", — говорится в сообщении.

Утром в субботу ГУ МЧС по Петербургу сообщало о пожаре на площади 1 тысяча квадратных метров на складах в Пушкинском районе города. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее МЧС сообщило, что площадь пожара выросла до 70 тысяч "квадратов". В экстренных службах РИА Новости сообщали, что также произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. Уже в воскресенье днем МЧС объявило, что открытое горение на складе ликвидировано.