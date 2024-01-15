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2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240115/842796737.html
При пожаре на складе Wildberries были эвакуированы 350 человек
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. При пожаре на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга 350 человек были эвакуированы, потсрадавших не было, сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 15.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, wildberries
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. При пожаре на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга 350 человек были эвакуированы, потсрадавших не было, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, в результате пожара пострадавших нет, были эвакуированы 350 человек", — сказал собеседник агентства.
Ранее на складе, пренадлежащем Wildberries, в Шушарах Пушкинского района в Санкт-Петербурге произошло крупное возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг № 2. В компании сообщили, что продавцы Wildberries получат компенсацию за поврежденные при пожаре товары, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.