МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. При пожаре на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга 350 человек были эвакуированы, потсрадавших не было, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Пожар на складе Wildberries тушат по второму номеру сложности

"Предварительно, в результате пожара пострадавших нет, были эвакуированы 350 человек", — сказал собеседник агентства.

Ранее на складе, пренадлежащем Wildberries, в Шушарах Пушкинского района в Санкт-Петербурге произошло крупное возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг № 2. В компании сообщили, что продавцы Wildberries получат компенсацию за поврежденные при пожаре товары, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.