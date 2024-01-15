РИМ, 15 янв — ПРАЙМ. Трудности с навигацией в Красном море из-за ситуации в Йемене ставят под угрозу экспорт итальянских овощей и фруктов на полмиллиарда евро, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. Россиян предупредили о дефиците роз из-за мятежа в Эквадоре

"Трудности с навигацией, вызванные нападениями йеменских хуситов на корабли в Красном море, поставили под угрозу экспорт фруктов и овощей, предназначенных для Ближнего Востока, Индии и Юго-Восточной Азии, на сумму около полумиллиарда евро", — говорится в сообщении.

Удлинение морских маршрутов между Востоком и Западом из-за необходимости избегать Суэцкого канал привело к резкому увеличению стоимости морского транспорта и времени в пути, отмечает Coldiretti. Чтобы доставить фрукты и овощи из Италии в Индию требовалось около 28 дней, теперь, когда приходится огибать африканский континент, это занимает более 40 дней. Кроме того, отмечает ассоциация, наблюдается рост затрат, оцениваемый в 6-7 центов за каждый килограмм перевозимого товара, что влияет на конкурентоспособность национального экспорта.

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.