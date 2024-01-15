МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) рассчитывает, что партия яиц из Турции в количестве 900 тысяч штук будет доставлена в Россию до 20 января, сообщили РИА Новости в компании. Ценами на яйца в Кирове займутся правоохранительные органы

Минсельхоз сообщил на прошлой неделе, что 15 января ожидалось прибытие в порт Новороссийск первой партии яиц, которую ввозит в Россию "Объединенная зерновая компания". В ОЗК сообщили РИА Новости о небольшой задержке погрузки из-за погоды, в результате партия прибудет в РФ немного позже.

"В турецком порту завершено таможенное оформление крупной партии яиц в размере почти 900 тысяч штук (885 600 штук), которую в ближайшее дни ввезет в Россию группа ОЗК. Прибытие в порт Новороссийск ожидается до 20 января. Погрузка была немного задержана из-за погоды", — сообщили в компании.

"Объединенная зерновая компания" была основана в 2009 году для поддержки отечественных аграриев и развития инфраструктуры зернового рынка. Она является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. Государству принадлежит 50% плюс одна акция ОЗК.

Куриные яйца в России с начала 2023 года подорожали более чем в 1,5 раза. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в конце декабря говорил, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться, назвав одной из главных предпосылок снятие импортной пошлины с ввозимого яйца: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.