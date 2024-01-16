МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В Госдуме предложили включить импортное пиво и пивные напитки в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран. Об этом пишут "Известия". Песков прокомментировал ситуацию вокруг Carlsberg и "Балтики"

С соответствующей инициативой выступил глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Он обосновывает ее тем, что лидерами экспорта в Россию стали Германия, Литва и Латвия, которые активно поставляют оружие на Украину и занимают антироссийскую позицию.

В 2022-2023 годах на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию.

Инициативу поддерживают в других комитетах Госдумы. Она рассматривается в качестве контрсанкционного действия.

Издание обратилось в Минпромторг, Минсельхоз и Минфин с просьбой прокомментировать перспективы поддержки инициативы. В последнем ведомстве отметили, что введение таких ограничений не прорабатывается, а письмо в министерство не поступало.

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков сообщили, что сегмент импортного пива занимает на российском рынке незначительную долю.