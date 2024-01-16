2024-01-16T02:07:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240116/842804175.html
В России хотят запретить поставки пива из недружественных стран
Потребрынок
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В Госдуме предложили включить импортное пиво и пивные напитки в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из... ПРАЙМ, 16.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, пиво, госдума, недружественные страны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В Госдуме предложили включить импортное пиво и пивные напитки в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран. Об этом пишут "Известия".
С соответствующей инициативой выступил глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Он обосновывает ее тем, что лидерами экспорта в Россию стали Германия, Литва и Латвия, которые активно поставляют оружие на Украину и занимают антироссийскую позицию.
В 2022-2023 годах на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию.
Инициативу поддерживают в других комитетах Госдумы. Она рассматривается в качестве контрсанкционного действия.
Издание обратилось в Минпромторг, Минсельхоз и Минфин с просьбой прокомментировать перспективы поддержки инициативы. В последнем ведомстве отметили, что введение таких ограничений не прорабатывается, а письмо в министерство не поступало.
В Ассоциации производителей пива, солода и напитков сообщили, что сегмент импортного пива занимает на российском рынке незначительную долю.