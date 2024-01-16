2024-01-16T03:25:00+03:00
2024-01-16T03:26:45+03:00
2024-01-16T03:25:00+03:00
2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240116/842804399.html
СМИ: Нагиев сделает из своего имени бренд парфюмерии, косметики, одежды
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Актер и шоумен Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда, в случае одобрения заявки он сможет выпускать парфюмерию и косметику, одежду... ПРАЙМ, 16.01.2024
медиа, потребрынок, бизнес, новости, косметика, парфюмерия, украшения, одежда, обувь
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/43/842804396.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/43/842804396.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/43/842804393.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/43/842804393.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/43/842804390.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/43/842804390.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20240111/842765342.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Актер и шоумен Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда, в случае одобрения заявки он сможет выпускать парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, часы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на базу данных Роспатента.
"Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда… До этого момента собственных товарных знаков у него не было, хотя в прошлом году он уже выпускал в коллаборации с брендом кожаных изделий Julia Fom коллекцию сумок и солнцезащитных очков. Теперь же в случае одобрения заявки Нагиев сможет выпускать под собственным брендом парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, часы, а также оказывать рекламные и образовательные услуги", — пишет газета.
Издание направляло запрос представителю шоумена, но ответ не получила.
Как отмечается в материале, наличие в названии бренда имени и фамилии позволит правообладателю запрещать использовать личность Нагиева другим. Так, например, выпускать и продавать футболки или кружки с именем Дмитрия Нагиева без его согласия будет нельзя, делать это сможет только он сам.