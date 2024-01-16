МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Актер и шоумен Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда, в случае одобрения заявки он сможет выпускать парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, часы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на базу данных Роспатента. В 2024 году на российский рынок выйдут до 20 иностранных брендов

"Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда… До этого момента собственных товарных знаков у него не было, хотя в прошлом году он уже выпускал в коллаборации с брендом кожаных изделий Julia Fom коллекцию сумок и солнцезащитных очков. Теперь же в случае одобрения заявки Нагиев сможет выпускать под собственным брендом парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, часы, а также оказывать рекламные и образовательные услуги", — пишет газета.

Издание направляло запрос представителю шоумена, но ответ не получила.

Как отмечается в материале, наличие в названии бренда имени и фамилии позволит правообладателю запрещать использовать личность Нагиева другим. Так, например, выпускать и продавать футболки или кружки с именем Дмитрия Нагиева без его согласия будет нельзя, делать это сможет только он сам.