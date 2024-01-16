МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Самая дорогая одномоментная розничная покупка одежды в России в 2023 году была сделана в Московской области, там был пробит чек на 3,4 миллиона рублей за почти 40 позиций, а самый большой чек за одну позицию пробили в Москве за соболиный жакет в 1,4 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов "Контур.Маркет".

Специалисты проанализировали более 3 миллионов чеков, выданных кассами по всей России за 2023 год. Из выборки исключили чеки компаний, у которых среди видов деятельности числится оптовая торговля. Однако в топ попали компании, которые продают большие партии товара, имея ОКВЭД для розничной торговли.

"В лидерах компания из Московской области, отбившая чек на 3,4 миллиона рублей, при этом она имеет ОКВЭД "Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах". В чеке 38 позиций, среди них юбка за 69 тысяч, брюки за 44 тысячи, платье за 249 тысяч и ремень за 16 тысяч рублей", — рассказали эксперты.

На втором месте — покупка меховой одежды в Красноярском крае. В чеке на 2,5 миллиона рублей всего четыре позиции: шуба, косуха и детский жилет из соболя, а еще женский жилет из меха рыси. Московский экипировочный центр занял третью строчку, отбив чек на 2,3 миллиона рублей за пулоны (вид джемпера — ред.), брюки, шапки и куртки — всего куплено 78 позиций.

На четвертом месте также московская компания, которая продала три меховых изделия на 1,9 миллиона рублей: норковое пальто, соболью куртку и косынку из черной норки. Новосибирская компания заняла пятую строчку рейтинга, реализовав товар на сумму 1,6 миллиона рублей. Всего в чеке 24 позиции, в том числе брюки, джемпер, свитер, пуховик, ботинки, жилет.

На шестом месте московский магазин с чеком на 1,4 миллиона рублей за меховой жакет из соболя. Седьмое место занял московский чек на 1,2 миллиона, в котором есть носки за 5,6 тысячи рублей, рукавицы за 31,4 тысячи, кальсоны за 13,6 тысячи и спальный мешок за 73,9 тысячи рублей.

На восьмом месте — магазин в Краснодарском крае, продавший на 1,1 миллиона рублей 37 предметов одежды, среди них: кроссовки, куртки, пончо, плащи, брюки, футболки, полуботинки и свитшоты. На девятом месте снова Москва — в магазине приобрели женскую куртку из соболя, заплатили 977,5 тысячи рублей.

На десятой строчке топа оказался чек из города Кудымкар Пермского края. Там ИП продала женского белья на общую сумму 924,4 тысячи рублей.