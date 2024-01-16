2024-01-16T07:56:12+03:00
2024-01-16T07:56:12+03:00
2024-01-16T07:56:12+03:00
2024
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Россиянам рассказали, как изменились сроки ремонта бытовой техники
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Сроки ремонта электроники и бытовой техники в России увеличились, но не для всех брендов, рассказал в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин... ПРАЙМ, 16.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, электроника, бытовая техника, ремонт, ушедшие компании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Сроки ремонта электроники и бытовой техники в России увеличились, но не для всех брендов, рассказал в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По его словам, хуже всего обстоит дело с сервисным обслуживанием холодильников и стиральных машин, производители которых покинули российский рынок. Что касается сроков ожидания, то они могут достигать трех-четырех месяцев.
Эксперт уточнил, что чинить крупную бытовую технику лучше в "бывших официальных сервисных центрах".
В то же время владельцы электроники, выпущенной корпорациями Apple и Sony, по его словам, не имеют возможности получить подобное сопровождение.
Трудности могут возникнуть и с ремонтом продукции китайских компаний, недавно пришедших на российский рынок, добавил Муртазин.
При этом в стране продолжает работать целый ряд производителей электроники и бытовой техники, которые давно освоили российский рынок и не закрывают сервисные центры, напомнил собеседник. "За счет параллельного импорта там все хорошо с комплектующими, есть возможность отремонтировать по всей стране любые аппараты. Сроки ремонта практически не изменились", — объяснил он.