МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Запрет на ввоз в Россию импортного пива является продолжением наведения порядка с "наливайками", заявила агентству РИА Новости депутат Государственной Думы Тамара Фролова. Володин призвал запретить "наливайкам" продавать алкоголь ночью

"Пиво не является продуктом первой необходимости, и без него мы точно проживем. Я считаю, что это станет логическим продолжением темы наведения порядка с "наливайками". В первом чтении мы с коллегами-депутатами уже рассмотрели законопроект, который ограничивает их работу", — отметила депутат.

Фролова подчеркнула, что в стране необходимо развивать технологический суверенитет везде, где для этого есть возможность. Кроме того, на фоне западных санкций нет смысла поддерживать экономику недружественных стран. Запрет на ввоз импортного пива поможет развитию российского бизнеса.

"Самое главное — сохраним здоровье нашей нации! Меньше алкоголя — выше продолжительность жизни", — заключила депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой включить импортную пивную продукцию в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, поставляемых из недружественных стран.

Государственная Дума ранее приняла в первом чтении законопроект, наделяющие регионы правом запрещать на своей территории розничную продажу пива, медовухи и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках".