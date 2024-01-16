2024-01-16T12:27:00+03:00
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Сенатор одобрил идею запретить ввоз пива из недружественных стран
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Запрет на ввоз в Россию пива из недружественных стран может рассматриваться как контрсанкции и поддержка отечественных производителей, сообщил агентству РИА Новости член... ПРАЙМ, 16.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, пиво, совфед, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Запрет на ввоз в Россию пива из недружественных стран может рассматриваться как контрсанкции и поддержка отечественных производителей, сообщил агентству РИА Новости член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
"Я бы запретил, да и все. Если наносить урон, то и в этом вопросе тоже. С учетом того, что больше всего пива (поставляемое в РФ) производится в Чехии, Германии, Нидерландах — одних из самых недружественных стран", — отметил Цеков.
Ранее глава комитета Государственной Думы по региональной политике Алексей Диденко предложил включить пиво в перечень продукции, запрещенной к ввозу из недружественных стран. По словам депутата, свое обращение он направил главе российского правительства Михаилу Мишустину.
Депутат Госдума Тамара Фролова, в свою очередь, отмечала, что запрет на ввоз в Россию импортного пива является продолжением наведения порядка с "наливайками". Кроме того, подобные меры помогут в развитии бизнеса отечественных производителей.