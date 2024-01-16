МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В России необходимо стимулировать производство отечественного пива и формировать предпочтения потребителя к местным сортам, хотя доля импортного пива на рынке и так невелика, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации производителей пива, солода и напитков. Сенатор поддержал идею запретить ввоз "недружественного" пива

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой включить импортное пиво и пивные напитки в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран, написала во вторник газета "Известия".

"Сегмент импортного пива занимает незначительную долю на российском рынке. По данным NielsenIQ за три квартала 2023 года, его доля в структуре продаж составила 4%, столько же, сколько и за три квартала 2022 года", — сообщили в пресс-службе ассоциации.

"Вместе с тем, мы полагаем, что усилия регулятора должны быть направлены на стимулирование локальных производителей к увеличению объемов производства именно российского пива и формирование предпочтений нашего потребителя к локальным сортам. Это процесс постепенный, требующий взвешенного подхода", — добавили в ассоциации.

По данным РИА Новости, крупнейшим поставщиком пива в РФ является Германия — как в 2022, так и в 2023 году на нее пришлось больше трети всего российского импорта. Причем по сравнению с 2022 годом стране удалось не только нарастить объемы поставок на 32%, до 96 миллионов долларов, но и увеличить свою долю в общем объеме по сравнению с другими странами — на 4,7 процентного пункта.

На втором месте — Литва и Латвия: на первую в 2023 году пришлось чуть более 15% всех поставок — 36,5 миллиона долларов, а Латвия нарастила свои поставки почти вчетверо, до 34,4 миллиона долларов.