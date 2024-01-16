МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Напряженная ситуация в Красном море не повлияет на тарифы "Почты России", так как компания не использует этот морской маршрут в логистике, сказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Почта России" не воюет с маркетплейсами, заявили в компании

"Почта России" не использует морской маршрут через Красное море в логистике, поэтому ситуация, происходящая там, не отразится на тарифах компании", — говорится в сообщении.

Во вторник в администрации бельгийского порта Антверпен — второго по величине в ЕС — сообщили РИА Новости, что напряженная ситуация в Красном море может привести к росту тарифов на морские грузоперевозки в Европу из Азии на 60%, страховка подорожает на 20%.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что Красное море является глобальным маршрутом транспортировки товаров, на который приходится около 10% мирового морского судоходства и 20% мирового грузооборота потребительских товаров и контейнерных перевозок.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.