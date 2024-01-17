МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россияне в эти январские праздники предпочитали заказывать на дом согревающие супы из ресторанов, а также картофель фри, пиццу и бургеры, при этом средний чек достиг 3-3,5 тысяч рублей, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Эксперт оценил востребованность новых брендов алкоголя в ресторанах России

"Средний чек в ресторане составил 2000 рублей, а на доставку 3000. Поскольку гости много заказывали большие блюда на всю семью из нашего спец-меню — это обусловило повышение среднего чека на доставку", — заявила управляющая ресторана "Гермес" Сабина Юсубова.

Чуть выше средний чек в доставке оказался в Folk, где он составил 3,5 тысячи рублей, а блюда брали в основном на компанию. "Перед новым годом вырос спрос на блюда для компании из раздела нашего меню to share. Много заказывали осьминога и лопатку ягненка. Средний чек в эти праздники составил 3000 рублей", — также отметил управляющий ресторана CuttaCutta Максим Жабаров.

При этом, по данным "Яндекс Еды", пик пришелся на 6 января, а заказ клиента из Москвы, в который вошли 74 блюда общей суммой более чем 80 тысяч рублей, стал одним из самых дорогих. Помимо разнообразных бургеров и картофеля фри, россияне выбирали супы, пиццу, суши и выпечку. Самыми популярными типами кухонь в эти дни стали японская, итальянская и американская. Эти тренды зафиксировали и в самих ресторанах.

В свою очередь генеральный директор платформы Restik Олег Сужаев подчеркнул, что если сравнивать отдельные позиции, то ни калифорния, ни филадельфия, ни цезарь с креветками не смогли опередить картофель фри – это абсолютный лидер среди сольных блюд. Однако в целом, если объединять блюда по категориям, то за первую неделю января россияне чаще всего заказывали из ресторанов роллы и суши, канапе, тарталетки и другие закуски, а также пиццу.

Среди пиццы фаворитами была "классика". "В TVOЯ Pizza, входит в TanukiFamily, заказывали с доставкой любимую классику, которая подходит для всей семьи: пиццы "Маргарита" или "Ветчина и грибы", а также праздничные пиццы из коллекции гурме — тай-фри с креветками и новогодняя с уткой", — добавила генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко.

Она также рассказала и о популярности супов в ресторанах группы — в морозные выходные "людям хотелось горячего и согревающего, поэтому после новогодних застолий заметили увеличение заказов супов". Так, в "Тануки" к бессменным лидерам среди роллов добавился острый согревающий суп, в "Ерше" был востребован классический борщ, а в "Каспийке" — уха.