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В России может появиться реклама отечественных виноделен на билбордах
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Росалкогольтабакконтроль поддержал идею разрешить рекламировать на билбордах российские винодельни и терруары, рассказали РИА Новости в ведомстве. Ранее в среду газета "Ведомости"... ПРАЙМ, 17.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, росалкогольтабакконтроль, реклама российских виноделен
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Росалкогольтабакконтроль поддержал идею разрешить рекламировать на билбордах российские винодельни и терруары, рассказали РИА Новости в ведомстве.
Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на проект официального отзыва правительства сообщила, что кабмин поддержал законопроект, разрешающий размещать рекламу отечественных винодельческих хозяйств и терруаров на билбордах. Уточнялось, что инициатива разработана "с целью создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия".
"В Росалкогольтабакконтроле поддерживают данную инициативу", — заявили в службе.
По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, эффективнее всего эта мера будет работать в самих винодельческих регионах с расчетом на туристический поток.
"Специфика туристического потока в винодельческих регионах у нас сейчас такова, что это в основном автомобильный туризм. И билборды рассчитаны на людей, которые ездят по дорогам…. Я надеюсь, что это поможет привлечь больше внимания к объектам винного туризма и популяризировать какие-то отечественные терруары по мере их появления", — добавил он в беседе с агентством.