МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Росалкогольтабакконтроль поддержал идею разрешить рекламировать на билбордах российские винодельни и терруары, рассказали РИА Новости в ведомстве. Нет недружественному пиву! В ГД призвали ограничить ввоз алкоголя

Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на проект официального отзыва правительства сообщила, что кабмин поддержал законопроект, разрешающий размещать рекламу отечественных винодельческих хозяйств и терруаров на билбордах. Уточнялось, что инициатива разработана "с целью создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия".

"В Росалкогольтабакконтроле поддерживают данную инициативу", — заявили в службе.

По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, эффективнее всего эта мера будет работать в самих винодельческих регионах с расчетом на туристический поток.

"Специфика туристического потока в винодельческих регионах у нас сейчас такова, что это в основном автомобильный туризм. И билборды рассчитаны на людей, которые ездят по дорогам…. Я надеюсь, что это поможет привлечь больше внимания к объектам винного туризма и популяризировать какие-то отечественные терруары по мере их появления", — добавил он в беседе с агентством.