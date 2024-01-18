МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российский рынок кофе с собой по итогам 2023 года вырос на 21%, до рекордных 102,7 миллиарда рублей, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на аналитические данные компании Smart Ranking. Преемник Paulig в России рассказал о планах по продажам чая и кофе

Аналитики ожидают, что лидерами по объему выручки за прошлый год станут Coffee Like (7 млрд рублей, рост плюс 25%), Cofix (5,7 млрд рублей, рост плюс 15%) и One Price Coffee (4,3 млрд рублей, рост плюс 21%). Также ожидается, что рынок продолжит расти и в 2024 году рынок продолжит увеличиваться.

Эксперты Smart Ranking отмечают, что в допандемийный период объем рынка был меньшим, но в 2020 году в связи с режимом самоизоляции россияне начали брать кофе навынос, что сформировало у них определенную привычку. Впоследствии данная привычка дала импульс для роста сегмента, усилившийся после снятия антикоронавирусных ограничений. По данным компании, оборот рынка в 2021 году составил 57 млрд рублей, а в 2022 году — уже 85 млрд рублей.

Ранее директор по маркетингу компании "Милфудс", купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд кофе Poetti, Михаил Глухов рассказал агентству "Прайм", что качественный развесной кофе не может стоить меньше 1200 рублей за килограмм.