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2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240118/842827981.html
Рынок кофе с собой в России вырос за год на 21 процент, пишут СМИ
Потребрынок
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Российский рынок кофе с собой по итогам 2023 года вырос на 21%, до рекордных 102,7 миллиарда рублей, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на аналитические данные компании Smart... ПРАЙМ, 18.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, кофе, рынок кофе с собой
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российский рынок кофе с собой по итогам 2023 года вырос на 21%, до рекордных 102,7 миллиарда рублей, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на аналитические данные компании Smart Ranking.
Аналитики ожидают, что лидерами по объему выручки за прошлый год станут Coffee Like (7 млрд рублей, рост плюс 25%), Cofix (5,7 млрд рублей, рост плюс 15%) и One Price Coffee (4,3 млрд рублей, рост плюс 21%). Также ожидается, что рынок продолжит расти и в 2024 году рынок продолжит увеличиваться.
Эксперты Smart Ranking отмечают, что в допандемийный период объем рынка был меньшим, но в 2020 году в связи с режимом самоизоляции россияне начали брать кофе навынос, что сформировало у них определенную привычку. Впоследствии данная привычка дала импульс для роста сегмента, усилившийся после снятия антикоронавирусных ограничений. По данным компании, оборот рынка в 2021 году составил 57 млрд рублей, а в 2022 году — уже 85 млрд рублей.
Ранее директор по маркетингу компании "Милфудс", купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд кофе Poetti, Михаил Глухов рассказал агентству "Прайм", что качественный развесной кофе не может стоить меньше 1200 рублей за килограмм.