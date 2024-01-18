МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. "Руспродсоюз" ожидает скорой стабилизации цен на яйца в России, но импорт вряд ли сыграет в этом заметную роль – объемы поставок невелики, а цены у зарубежных поставщиков вряд ли будут ниже, чем у российских, прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Яйца в России подешевели впервые с конца июня прошлого года

"На наш взгляд, импорт может дать небольшое дополнительное предложение товара, но продовольственная безопасность от этого не улучшится, отрасль инвестиционную привлекательность не обретет, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков, с учетом логистики, вряд ли будут ниже российских даже при нулевой пошлине", — сказал он.

По данным Росстата, за 2023 год куриные яйца в РФ подорожали на 61,35%, в том числе за декабрь — на 18,17%. С начала 2024 года, впервые с конца июня, наметилось снижение цен — на 0,2% за период с 10 по 15 января. В Минсельхозе прогнозировали такую динамику и теперь рассчитывают, что в ближайшей перспективе тренд сохранится. Одной из предпосылок называлось снятие импортной пошлины: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.

Во второй половине декабря в РФ поступила первая партия пищевого яйца из Азербайджана: на 14 января было ввезено 2,1 миллиона штук, сообщал Россельхознадзор. С 2024 года начались поставки из Турции — на 18 января было ввезено 1,2 миллиона яиц, и ожидается поставка еще 900 тысяч штук. Кроме того, РФ попросила Казахстан увеличить поставки в приграничные регионы, и власти республики рассмотрят такую возможность, сообщала пресс-служба правительства Казахстана.

По данным "Руспродсоюза", в России с 8 по 14 января десяток яиц в среднем стоил 133,9 рубля, неделей ранее — 133,2 рубля. "Динамика пока повышательная, но темпы роста замедлились — это признак того, что скоро найдется равновесная точка спроса и предложения, и "полка" стабилизируется", — сказал Леонов.

При этом он отметил, что оптовые цены на яйца в Казахстане растут с июня — по сути так же, как в России. "Стоимость десятка яиц у казахских производителей в декабре в пересчете на рубли составила 82,5 рубля, что сопоставимо с ценами российских производителей", — сказал собеседник агентства.

Согласно данным Росстата, производство яиц в РФ в ноябре снизилось в сравнении с ноябрем 2022 года на 0,3%, до 3,6 миллиарда штук, а за 11 месяцев выросло на 2% в годовом выражении – до 34,847 миллиарда штук. Таким образом, уже осуществленные поставки яиц из Азербайджана и Турции (2,1 миллиона и 1,2 миллиона штук) составили лишь 0,1% от количества яиц, произведенных в России за ноябрь.