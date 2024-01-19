МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Десятку самых подорожавших товаров в России по итогам прошлого года возглавили яйца, помидоры и груши, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Молдавия пережила высочайший за 20 лет рост цен на продукты, заявил эксперт

Так, яйца подорожали на 61,4%, помидоры — на 51,1%, а груши — на 48,3%. В пятерку товаров с наиболее быстром ростом цен вошли также виноград (48,2%) и бананы (46,9%).

Стоимость чеснока за прошлый год выросла на 46,4%, а газового моторного топлива — на 41,2%. В то же время поездка в Белоруссию прибавила в цене 37,6%, лекарство "Фуромесид" — на 34,2%. Апельсины замыкают десятку самых подорожавших товаров по итогам 2023 года.

В целом четверть товаров, цены на которые отслеживает Росстат, подорожала выше инфляции в России, которая по итогам прошлого года составила 7,4%. Среди них — капуста (29,4%), курица (27,7%), огурцы (18,3%), баранина (17,6%), свинина (13%), рыба (живая — 12,5% и мороженая — 9,2%), сахар (10,8%) и рис (10,5%).

Российские власти по итогам текущего года ожидают значительного замедления инфляции: Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4-4,5%, а Минэкономразвития — в 4,5%.