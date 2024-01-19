МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Сильнее всего цены в прошлом году в России снизились на гречку, картошку и овсянку, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Росстат назвал продукты, которые подорожали сильнее всего

Так, стоимость гречки по итогам 2023 года уменьшилась на 18,8%. Картофель подешевел на 15,8%, а овсянка — на 9,6%. В пятерку продуктов с наиболее сильной дефляцией также вошли градусник (-7,2%) и телевизор (-6,4%).

Цены на монитор для настольного компьютера снизились на 6,2%, на вермишель — на 4,2%. Стиральные машины подешевели по итогам прошлого года на 3,7%, макароны — на 3,63%. Стоимость полиса-каско уменьшилась на 3,6%.

В целом каждый десятый товар, цены на которые отслеживает Росстат, подешевел за прошлый год, хотя стоимость около половины из них уменьшилась менее чем на 1%.

В то же время почти две трети товаров, наблюдаемых ведомством, за 2023 год подорожали меньше официальной инфляции в 7,4%. Среди них бензин АИ-95 (6,7%), игристое вино (5%), филе рыбы (4,7%), пельмени (3,8%), мороженое (3,3%), йогурт (1,3%) и чай (1%).

Российские власти по итогам текущего года ожидают значительного замедления инфляции: Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4-4,5%, а Минэкономразвития — в 4,5%.