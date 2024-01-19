МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российские птицеводы могут нарастить объемы производства яиц и мяса птицы на фоне растущего спроса, но для этого им требуется поддержка со стороны государства для стимулирования инвестиций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо Росптицесоюза в адрес руководства Министерства сельского хозяйства РФ. Представитель Росптицесоюза подтвердил изданию отправку письма, а представитель ведомства — его получение. В "Руспродсоюзе" оценили влияние импортных яиц на российский рынок

В письме птицеводы просят включить строительство, реконструкцию и модернизацию птицефабрик в программу возмещения части прямых затрат, субсидирования создания инфраструктурных объектов, коммуникаций и дорог. В Росптицесоюзе также считают необходимым увеличить лимит привлечения краткосрочных льготных кредитов на одного заемщика с 600 миллионов рублей до 1,5 миллиарда рублей в год и выделить лимиты для птицеводства в отдельное направление. Письмо также содержит просьбу выделять в приоритетном порядке землю для строительства новых птичников.

Отдельно Росптицесоюз просит ввести законодательное ограничение торговой наценки на яйца, чтобы она не превышала 5-10%, а также запретить взимание бонусов по социально значимым продуктам и обязать ретейлеров заключать долгосрочные контракты на поставку, при этом такие торговые отношения должны занимать не менее 75% рынка.

Представитель Минсельхоза сообщил "Ведомостям", что поддержка птицеводов уже осуществляется, а общий объем господдержки сельского хозяйства по основным отраслевым программам в 2024 году составит 558,6 миллиарда рублей.