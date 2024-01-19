МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российский алкогольный рынок сталкивается с перестройкой, многие товары пропадают с полок, европейским винам находят замену в Африке и Южной Америке, говорится в материале "Ленты.ру". Житель Челябинской области потратил два миллиона рублей на пиво

Как отметил в беседе с изданием сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в Россию Simple Group Максим Каширин, на фоне повышения таможенных пошлин, роста акцизов и инфляции в Европе к концу 2025 года импортное вино дешевле 700 рублей пропадет из российских магазинов. В виноторговой компании Fort подтвердили, что бюджетных итальянских, французских и испанских вин в стране больше не будет.

"Альтернативу им составят вина из Чили, Аргентины и ЮАР… Интересным фактором может быть рост турецких вин, и он уже начался", — сказала директор Ford по импорту Дарья Сологуб.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который повысит акцизы на вино и шампанское с 1 мая 2024 года. Так, акциз на вино составит 108 рублей, на шампанское — 141 рубль.

Ранее руководитель Академии кавистов и сомелье Российского биотехнологического университета (Росбиотех) Фатима Баликоева заявляла агентству "Прайм", что увеличение таможенных пошлин на импорт и акцизов могут привести к подорожанию вина. Однако, по ее словам. изменения затронут в большей степени дорогие сегменты. Баликоева добавила, что в ценовой категории ниже 700 рублей за бутылку останутся вина российских производитей и бренды из Нового света.