МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Повышение таможенных пошлин на импорт и увеличение акцизов могут привести к росту цен на вино. Но это коснется в большей степени дорогого сегмента, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры "Технология бродильных производств и виноделие", руководитель Академии кавистов и сомелье Российского биотехнологического университета (Росбиотех) Фатима Баликоева. Россиян предупредили об исчезновении дешевого алкоголя

Ранее СМИ со ссылкой на экспертов писали, что импортное вино стоимостью до 700 рублей за бутылку исчезнет из магазинов в России к началу 2025 года. В качестве причин называли рост импортных таможенных пошлин и акцизных ставок на тихие и игристые вина. С июля 2023 года они выросли с 12,5 до 20 процентов. Наиболее чувствительно на пошлину отреагировали вина до 5-7 евро (до 700 рублей) за бутылку. Валютные курсы тоже способствовали росту цен.

Однако вина из Нового света, по определению более дешевые, нежели европейские, все же отчасти останутся в этой ценовой категории, считает Баликоева. Кроме того, многие производители и ретейлеры периодически проводят акции, в рамках которых можно купить вино со значительной скидкой.

Российские вина по цене менее 700 рублей за бутылку тоже останутся, невзирая на акцизы и подорожание. Действительно, в условиях ограничения импорта многие отечественные производители также повысили цену на свою продукцию. Прибыль они инвестируют в производство.

"Но при этом потребитель может найти неплохое вино по своему запросу, в том числе дешевле обозначенной планки в 700 рублей", — утверждает специалист.

Ранее Госдума приняла законопроект, по которому с 1 мая 2024 года в три раза вырастут акцизы на вино кроме крепленого. Это тоже приведет к подорожанию, однако при сохранении текущей ситуации вина дешевле 700 рублей все же будут доступны покупателю и после 2025 года.