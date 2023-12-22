В Росбиотехе рассказали, какие вина через год будут стоить до 700 рублей
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Повышение таможенных пошлин на импорт и увеличение акцизов могут привести к росту цен на вино. Но это коснется в большей степени дорогого сегмента, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры "Технология бродильных производств и виноделие", руководитель Академии кавистов и сомелье Российского биотехнологического университета (Росбиотех) Фатима Баликоева.
Ранее СМИ со ссылкой на экспертов писали, что импортное вино стоимостью до 700 рублей за бутылку исчезнет из магазинов в России к началу 2025 года. В качестве причин называли рост импортных таможенных пошлин и акцизных ставок на тихие и игристые вина. С июля 2023 года они выросли с 12,5 до 20 процентов. Наиболее чувствительно на пошлину отреагировали вина до 5-7 евро (до 700 рублей) за бутылку. Валютные курсы тоже способствовали росту цен.
Однако вина из Нового света, по определению более дешевые, нежели европейские, все же отчасти останутся в этой ценовой категории, считает Баликоева. Кроме того, многие производители и ретейлеры периодически проводят акции, в рамках которых можно купить вино со значительной скидкой.
Российские вина по цене менее 700 рублей за бутылку тоже останутся, невзирая на акцизы и подорожание. Действительно, в условиях ограничения импорта многие отечественные производители также повысили цену на свою продукцию. Прибыль они инвестируют в производство.
"Но при этом потребитель может найти неплохое вино по своему запросу, в том числе дешевле обозначенной планки в 700 рублей", — утверждает специалист.
Ранее Госдума приняла законопроект, по которому с 1 мая 2024 года в три раза вырастут акцизы на вино кроме крепленого. Это тоже приведет к подорожанию, однако при сохранении текущей ситуации вина дешевле 700 рублей все же будут доступны покупателю и после 2025 года.
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