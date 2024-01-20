МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Одобренный правительством РФ запрет вылова рыбы Британией в Баренцевом море не повлияет на бизнес британских заведений, где подается "фиш-энд-чипс", одно из любимых в стране блюд, заявил РИА Новости представитель торговой ассоциации "Национальная федерация обжарщиков рыбы" (National Federation of Fish Friers, NFFF). Эксперт оценил последствия разрыва соглашения о рыбном промысле с Британией

Торговая ассоциация "Национальная федерация обжарщиков рыбы" объединяет закусочные, предлагающие блюдо "фиш-энд-чипс".

"Предлагаемый запрет на присутствие британских рыболовных судов в российских водах вряд ли окажет какое-либо влияние, поскольку мы не ведем там промысел уже много лет", – сказал собеседник агентства.

Ранее правительство России одобрило денонсацию соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, подписанного еще в 1956 году.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявлял РИА Новости, что Россия не пострадает от денонсации соглашения, а отказ одной из сторон от соглашения не является нарушением международного права. Учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, законопроект предусматривает денонсацию соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам, приписанным к портам Соединенного Королевства, было предоставлено право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря.