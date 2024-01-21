МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries круглосуточно работает над восстановлением логистической инфраструктуры после пожара на складе в Шушарах, рассказала основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук. В московский офис Wildberries пришли силовики из-за пожара в Шушарах

"Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства", — говорится в официальном Telegram-канале компании для предпринимателей.

Сообщается, что маркетплейс планирует реконструировать поврежденных склад, сейчас же оценивается необходимый объем инвестиций. Кроме того, отмечается, что это позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры.

Ранее в Wildberries сообщили РИА Новости, что компания планирует открыть новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге в течение двух недель. Точная дата не уточнялась.

Возгорание на складе Wildberries в Шушарах Санкт-Петербурга произошло 13 января, огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение удалось потушить только в воскресенье.

14 января глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.