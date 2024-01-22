МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запускает собственный бренд товаров для дома Pragma — под ним будет выпускаться в том числе и мебель, а также сантехника, сообщает маркетплейс. Алиханов ждет, что "Яндекс" останется в Калининградской области

"Яндекс Маркет" начинает развивать собственное направление товаров для дома под брендом Pragma. В него войдут мебель, домашний текстиль, сантехника и товары для ванной комнаты, кухни, уборки, освещение и системы хранения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продукция рассчитана на массового покупателя.

Компания собирается до конца года расширить ассортимент до 2,8 тысячи товаров. В их число, в частности, войдут обеденные столы и стулья, кухни, гардеробные системы, комоды, смесители, душевые системы. Многие из этих товаров производятся в России — в том числе в Иванове, Курске, Нижнем Новгороде и Москве. Всего у "Яндекс Маркета" около 20 партнеров в стране, и в планах — продолжать увеличивать их число.

"Появление бренда Pragma — часть стратегии "Маркета" по развитию категории "Товары для дома" на маркетплейсе. Среди других инициатив сервиса — привлечение новых продавцов и производителей. В 2023 году число магазинов, которые предлагают товары для дома на "Маркете", увеличилось более чем на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом", — добавляется в сообщении.

В августе прошлого года компания объявила о том, что с помощью бывших сотрудников шведской IKEA начала выпускать мебель под собственным брендом — к концу 2025 года планируется нарастить ассортимент до 3 тысяч позиций.