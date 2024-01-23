МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Активность частного бизнеса России на электронных торговых площадках возросла за прошлый год в два раза, заявил РИА Новости генеральный директор экспертной компании "Ценовые и контрактные решения" Вячеслав Белов. Минпромторг призвал обратить на маркетплейсы более пристальное внимание

"За прошлой год частный бизнес России стал более широко представлен на электронных площадках. Если раньше на торги выходил один участник, то сейчас в каждом тендере в среднем принимают участие, как минимум, два потенциальных исполнителя", — сказал он на полях заседания Комитета по управлению закупочной деятельностью Ассоциации менеджеров.

Он пояснил, что электронная торговля несёт немало рисков, в частности, ценообразование там нередко искаженное, цены не соответствуют рынку.

По мнению Белова, торговле в России не следует уходить исключительно на маркетплейсы, забывая об "обычной офлайн торговле".

"Не надо играть только в этой песочнице," — подчеркнул собеседник агентства.

"Именно при обычной торговле вы работаете со всем рынком, чтобы получить для себя наивыгоднейшие условия сделки. Ведь на электронные торги готовы выходить не все поставщики, для этого им, ко всему прочему, надо иметь, к примеру, штат специальных сотрудников, которые занимаются изучением тендера и так далее", — заключил Белов.