МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) в феврале выпустит собственный абсент крепостью 60%, рассказали РИА Новости в компании. Калужский "Кристалл" первым в России начал выпуск корейского соджу

В октябре прошлого года владелец КЛВЗ Павел Победкин сообщил, что завод планирует с четвертого квартала 2023 года начать выпуск абсента и амаретто, а в 2024 году — апероля, бренди, виски, рома и текилы.

"Кристалл" объявляет о запуске производства абсента Shaman крепостью 60%. Розлив нового продукта начнется 12 февраля, в канун Дня всех влюбленных. Согласно планам компании, к 2026 году объем производства Shaman может достичь 600 тысяч бутылок в год", — заявили в компании.

Комментируя название нового продукты, там отметили, что абсент — это настойка из большого количества трав, а шаманы хорошо делают травные настойки и отвары.

"Старые мифы о вреде абсента отчасти объяснялись несовершенством тогдашней рецептуры. Классический абсент содержал много туйона — токсичного вещества, вызывавшего особо тяжелое опьянение. Наш Shaman, как и большинство современных зарубежных аналогов, такого эффекта не дает", — заверил гендиректор КЛВЗ Артем Чубукин.

В свою очередь производство амаретто, как отмечает компания, стартует в конце февраля-начале марта.

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) поставляет свою продукцию в 61 регион России, а также импортирует ее в зарубежные страны, в частности Казахстан, Азербайджан и Китай. Компания также планирует в январе текущего года провести IPO.