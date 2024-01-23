2024-01-23T16:59:00+03:00
2024-01-23T17:02:54+03:00
2024-01-23T16:59:00+03:00
2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240123/842871900.html
Путин рассказал о продвижении отечественных товаров
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ситуация с продвижением отечественных товаров в продуктовых магазинах улучшилась на фоне ухода с российского рынка иностранных конкурентов, однако все еще есть над чем работать,... ПРАЙМ, 23.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, продукты, путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/06/842820664.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/06/842820664.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/06/842820663.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/06/842820663.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/06/842820651.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/06/842820651.jpg
https://1prime.ru/world/20240108/842743530.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Ситуация с продвижением отечественных товаров в продуктовых магазинах улучшилась на фоне ухода с российского рынка иностранных конкурентов, однако все еще есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин.
"Обязательно посмотрим, понимаю, в чем здесь проблема: в том, чтобы крупная компания, государственная или с госучастием могла бы влиять на рынок и могла бы способствовать продвижению товара, в том числе на полки магазинов. С уходом конкурентов иностранных, в целом ситуация стала получше, но все равно двигаться нужно, я понимаю, там есть над чем работать, поработаем", — отметил российский лидер.
Ранее глава государства провел встречи с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов, где поступило предложение создать государственную компанию "продуктового ритейла", которая могла бы конкурировать с крупными сетями "Магнит" и X5 и устанавливать правила, например, наценки и возможность "стоять на полках" для отечественных производителей.