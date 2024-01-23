МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Ситуация с продвижением отечественных товаров в продуктовых магазинах улучшилась на фоне ухода с российского рынка иностранных конкурентов, однако все еще есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин. Названы самые популярные в импорте России китайские товары

"Обязательно посмотрим, понимаю, в чем здесь проблема: в том, чтобы крупная компания, государственная или с госучастием могла бы влиять на рынок и могла бы способствовать продвижению товара, в том числе на полки магазинов. С уходом конкурентов иностранных, в целом ситуация стала получше, но все равно двигаться нужно, я понимаю, там есть над чем работать, поработаем", — отметил российский лидер.

Ранее глава государства провел встречи с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов, где поступило предложение создать государственную компанию "продуктового ритейла", которая могла бы конкурировать с крупными сетями "Магнит" и X5 и устанавливать правила, например, наценки и возможность "стоять на полках" для отечественных производителей.