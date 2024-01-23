МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предлагает вместо слова "маркетплейс" использовать "виртуальная торговая площадка" или "виртуальный торговый посредник". "Ростелеком" запустил маркетплейс для малого и среднего бизнеса

"Целесообразно назвать маркетплейс либо виртуальной торговой площадкой, либо виртуальным торговым посредником. Это позволит уйти от иностранных словосочетаний "electronic market", "electronic marketplace", — заявил Гаврилов журналистам. При этом он обратил внимание журналистов, что потребитель, который покупает на маркетплейсе, почему-то зачастую уверен, что он делает покупки через интернет, как в обычном магазине.

"Однако, если мы внимательно посмотрим, что написано в правилах маркетплейса, то в них каждый маркетплейс о себе говорит, что он не продавец, а просто агент и просто предоставляет свои склады для предпринимателей и электронные площадки, которые продают товары и помогает доставить товар", — заметил депутат. И далеко не всегда известен реальный продавец, добавил он.

Мировой рынок электронной коммерции активно растет за счет развития такого формата торговли, и на его содержание довольно противоречиво влияют многочисленные факторы. Рост такой популярности — это, с одной стороны, путь к возможностям, с другой стороны — путь к препятствиям для игроков на рынке, подчеркнул Гаврилов.

И основная задача состоит в том, чтобы найти не только название, но и такие стратегические решения, которые бы позволили создать эффективное сочетание целей продавцов и покупателей на платформах, обеспечивая тем самым взаимовыгодный обмен для каждого, полагает он.