МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Известный способ, который с помощью огня позволяет отличить натуральную кожу от кожзама, устарел и больше не поможет — теперь стоит ориентироваться на швы, изнаночную сторону и следы от воды, рассказали РИА Новости в Роскачестве. В России в полтора раза увеличилось производство одежды

Отмечается, что иногда кожу и кожезаменитель бывает действительно очень сложно различить внешне, однако свойства у них разные. Так, например, кожзам пластичен и негигроскопичен (не обладает способностью впитывать влагу), зато одежда из него защитит от дождя и ветра и при этом не пострадает ее внешний вид. А одежда и обувь из натуральной кожи дают телу "дышать".

"Проверка огнем уже не работает. Популярный совет, как отличить кожу от кожзама с помощью огня, безнадежно устарел. Напомним, на рынках раньше часто демонстрировали подлинность кожи, поднося зажигалку к материалу — кожа не горит, а кожзам горит и источает при этом "химический" запах. Теперь при изготовлении кожзама большинство производителей добавляют в смесь огнеупорные компоненты, которые способствуют самозатуханию", — объяснили в Роскачестве.

В организации также посоветовали обращать внимание на срезы, поскольку настоящую кожу соединяют без подгибов, оставляя срезы напоказ, необработанными. А у кожзама будут или подгибы, или гладкие запаянные, скругленные срезы. Кроме того, если нет подкладки, то натуральную кожу можно опознать по шершавой изнанке, похожей на замшу. У изделия из дерматина с изнаночной стороны будет, скорее всего, фактура ткани, либо все срезы и изнанка будут надежно скрыты подкладкой.

"В поддельных вещах большинство швов будет спрятано, напоказ останутся только маленькие элементы, фрагменты отделки, специально сделанные из натуральной кожи. Также натуральная кожа, не обработанная аппретами, впитывает влагу, от капель воды останутся темные пятна. А с кожазама вода скатится бесследно", — заключили там.