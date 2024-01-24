МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Алмазный бизнес Антверпена в Бельгии не избежит потери доходов на фоне санкций Евросоюза и стран G7 в отношении российских драгоценных камней, которые могут беспрепятственно оказаться на альтернативных торговых площадках, полагают аналитики, опрошенные РИА Новости. Во Франции раскритиковали ЕС за санкции против российских алмазов

Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января, а с 1 марта государства сообщества начнут поэтапно запрещать ввоз камней РФ, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки — город Антверпен. При этом, по задумке королевства, заменить российские камни на западном рынке вполне по силам африканским.

Вместе с тем отраслевые эксперты сомневаются, что итоги подобных запретов останутся незаметными для Бельгии в финансовом плане. Также в сложившейся ситуации алмазные площадки других стран могут перехватить инициативу у Антверпена (здесь располагаются четыре биржи и около полутора тысяч связанных компаний).

АНТВЕРПЕН НЕ ОТВЕРТИТСЯ

"С уверенностью можно сказать, что уход российских поставщиков алмазов с Антверпенской алмазной биржи станет болезненным ударом для последней, так как на Россию по итогам 2022 года пришлось 34,9% мировой добычи алмазов (по данным Кимберлийского процесса)", — поделился мнением ведущий аналитик ИК "Велес капитал" Василий Данилов. Силуанов заявил о продолжении экспорта российских алмазов

Он указал также, что за последние годы роль России как ключевого поставщика алмазов на мировой рынок лишь возрастала на фоне закрытия части африканских шахт из-за пандемии COVID-19, а также полной остановки добычи на одном из крупнейших месторождений Argyle в Западной Австралии.

"Антверпен потеряет часть доходов, связанных с торговлей и обработкой российских камней. Замещение их африканскими алмазами потребует дополнительных издержек на создание механизма отслеживания происхождения камней", — в свою очередь считает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев.

В январе-сентябре 2023 года, согласно расчетам РИА Новости по данным национальных статслужб, Индия обогнала Бельгию по импорту российских алмазов в денежном выражении, однако последняя значительно сократила объем закупок. Гонконг при этом впервые с 2017 года вернулся в список пяти крупнейших покупателей. ОАЭ (тоже крупный потребитель) данные не раскрывали.

ИНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Как отмечает Данилов, Бельгия не является единственной страной-посредником в международной алмазной торговле. Так как более 90% огранки происходит в Индии, всегда остается опция реализации камней напрямую индийским огранщикам, например через Мумбайскую алмазную биржу. В других странах также существует немало бирж, крупнейшей из которых является Дубайская алмазная биржа. Эксперт выразил сомнение в эффективности санкций G7 на алмазы из России

"Недружественная политика Евросоюза в отношении российских производителей алмазов привела к тому, что по итогам 2022 года ОАЭ обогнали ЕС по объемам импорта алмазов: в ОАЭ было ввезено 87,7 миллиона карат, в то время как в страны Евросоюза – 72,1 миллиона карат (по данным Кимберлийского процесса). Также площадку более скромных масштабов можно найти в Израиле (алмазная биржа в Рамат-Гане)", — указывает аналитик.

"Уже сейчас существуют торговые площадки в Лондоне, ОАЭ, Гонконге, Индии и других странах. Вопрос лишь в их масштабах. С отказом ЕС от российских драгоценных камней популярность альтернативных площадок должна вырасти, как и объемы торговли", — считает Пучкарев.

Кроме того, он добавил, что Индия и ОАЭ вряд ли будут отказываться от импорта по примеру ЕС. "Россия производит около трети алмазов, и отказ от поставок может заметно сказаться на доходах, связанных с торговлей и обработкой драгоценных камней", — пояснил эксперт.