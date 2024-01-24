МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Мужчины в России за первые три недели нового года стали чаще, чем женщины, интересоваться услугами в сфере красоты и здоровья по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в исследовании МТС-Банка и маркетплейса услуг YouDo.com, которое есть в распоряжении РИА Новости. Подсчитана динамика роста производителей косметики в России

"В новом году доля мужчин, интересующихся beauty-услугами, стала выше, чем женщин. На YouDo.com 53% заказов в данной категории в январе 2024 года оставлены сильным полом",- говорится в материалах.

По данным исследования, самый значительный прирост мужской аудитории произошел в спа-салонах – доля платежей выросла за год с 48% до 53%.

Отмечается, что в целом за первые три недели 2024 года спрос у россиян "на красоту и здоровье" вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего люди ищут косметологов, специалистов по эпиляции, мастеров ногтевого сервиса, а также резко увеличился спрос на услуги специалистов по татуировкам и пирсингу.

Также прирост транзакций во всех "красивых" категориях отмечают аналитики в начале 2024 года. Больше всего выросло количество чеков в массажных салонах – почти в 3 раза. В салонах красоты и барбершопах количество транзакций по сравнению с прошлым годом увеличилось на 22%, в фитнес-клубах – на 17%. Спрос на спа-услуги у россиян вырос на 13%.

Услуги в сфере красоты и здоровья в 2024 году для россиян стали дороже, чем годом ранее. Больше всего средний чек вырос в фитнес-клубах — на 17%, до 2470 рублей, и в спа-салонах – на 16%, до 2940 рублей. Однако средний чек на массаж наоборот снизился — на 26%, до 2240 рублей.